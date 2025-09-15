Правительство оценило проект о наказании для нарушивших контракт с МО России заключенных

Правительство поддержало проект о наказании для экс-заключенных за дезертирство

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала ужесточение наказания для бывших заключенных за нарушение контракта на службу, подписанного с Минобороны (МО) России. Об этом пишет ТАСС.

Изменения в уголовные статьи о самовольном оставлении части, дезертирство и уклонении от воинских обязанностей путем симуляции предложил внести российский Минюст. Отмечается, что все изменения касаются заключенных, которые были освобождены от наказания после подписания контракта. В случае принятия проекта, наказание может составить до 12 лет лишения свободы.