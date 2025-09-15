Центробанк сообщил о сокращении профицита российских валютных операций

ЦБ: Профицит счета текущих операций РФ уменьшился почти на 40 %

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июле 2025 года составило 25,1 миллиарда долларов, что почти на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период 2024-го, когда показатель достиг 41,5 миллиарда. Об этом сообщили в Центробанке России.

В июле профицит счета равнялся 1,7 миллиарда, превысив на 2 миллиарда июньский уровень в минус 0,3 миллиарда долларов.

Платежный баланс — это метод, с помощью которого оцениваются все международные валютные операции страны за определенный период. Его счет определяется путем сложения торгового баланса, баланса услуг, а также баланса первичных и вторичных доходов.

В июле прошлого года он оказался отрицательным впервые почти за четыре года, хотя за семь месяцев, в отличие от текущих данных, рос примерно на 70 процентов.

Профицит торгового баланса РФ с 1 января по 31 июля в 2025 году также уменьшился, но не столь значительно. Год к году он упал на 12,8 процента, с 81,1 до 70,7 миллиарда долларов.