Прохожий нашел останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера

Прохожий нашел человеческие останки недалеко от водохранилища Шуйн-онн, Великобритания. Как пишет Daily Mail, они принадлежат пропавшему шесть лет назад мужчине.

33-летний Джордан Морей ушел из дома 2 августа 2019 года и больше не вернулся. Его исчезновение заметила семья. Мужчина не выходил с родственниками на контакт, и они решилм проведать его. Квартира Морея не была заперта. Внутри они нашли его телефон и включенную игровую консоль. При этом заметили, что из дома пропали налобный фонарик, рюкзак и кроссовки.

Морея начали активно искать. В 2022 году мать исчезнувшего мужчины сравнила его поиски с поиском иголки в стоге сена. За шесть лет поисковым отрядам не удалось найти ни одной зацепки, указывающей на местоположение геймера.

В конце августа 2025 года останки Морея обнаружил обычный прохожий. Он тут же сообщил о находке в полицию. Экспертиза подтвердила, что у водохранилища лежал именно Морей.

