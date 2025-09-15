Из жизни
05:31, 15 сентября 2025Из жизни

Прохожий нашел останки ушедшего из дома шесть лет назад геймера

В Великобритании найдены останки ушедшего из дома шесть лет назад мужчины
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: South Wales Police

Прохожий нашел человеческие останки недалеко от водохранилища Шуйн-онн, Великобритания. Как пишет Daily Mail, они принадлежат пропавшему шесть лет назад мужчине.

33-летний Джордан Морей ушел из дома 2 августа 2019 года и больше не вернулся. Его исчезновение заметила семья. Мужчина не выходил с родственниками на контакт, и они решилм проведать его. Квартира Морея не была заперта. Внутри они нашли его телефон и включенную игровую консоль. При этом заметили, что из дома пропали налобный фонарик, рюкзак и кроссовки.

Морея начали активно искать. В 2022 году мать исчезнувшего мужчины сравнила его поиски с поиском иголки в стоге сена. За шесть лет поисковым отрядам не удалось найти ни одной зацепки, указывающей на местоположение геймера.

В конце августа 2025 года останки Морея обнаружил обычный прохожий. Он тут же сообщил о находке в полицию. Экспертиза подтвердила, что у водохранилища лежал именно Морей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пропавшую женщину нашли в озере после утренней пробежки до магазина. На теле были обнаружены следы насилия, полиция ведет поиск подозреваемых.

