Психолог раскрыла главную установку мошенников

Психолог Шпагина озвучила манипулятивные установки аферистов

Мошенники в современном мире — тонкие манипуляторы, эксплуатирующие базовые психологические механизмы, такие как доверие, страх, жадность или желание помочь близкому. Об этом рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина в беседе с журналистами RT.

По ее словам, главная цель — вызвать мгновенную эмоциональную реакцию, которая запускает привычные автоматизмы, полностью отключая критическое восприятие реальности. Как пояснила психолог, первый и самый важный шаг к защите — это не анализ, а немедленная пауза. В подозрительной ситуации здесь главное — создать искусственный стоп-сигнал.

При этом совершенно неважно, что говорят человеку, себе необходимо дать команду: «Стоп. Я не принимаю решений сейчас». Необходимо прервать разговор под любым предлогом, такая пауза поможет вырваться из-под давления и дать себе время, чтобы перестать успокоиться.

Ранее в МВД перечислили тревожные признаки влияния мошенников на детей. По данным ведомства, опасным сигналом может быть появление новых подозрительных слов в лексиконе ребенка, на которые стоит обратить внимание.