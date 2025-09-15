Раскрыта причина взрыва в многоквартирном доме в российском регионе

СК назвал причиной взрыва газа в доме в Ангарске нарушение эксплуатации

В жилом доме в Ангарске произошел взрыв газа из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в одной из квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Известно о пяти пострадавших, один из которых — 56-летний мужчина — получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. На месте работают следователи.

О взрыве в многоквартирном жилом доме стало известно в ночь на понедельник, 15 сентября. Жителей эвакуировали и разместили в пункте временного размещения на базе школы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.