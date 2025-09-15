Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 15 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта причина взрыва в многоквартирном доме в российском регионе

СК назвал причиной взрыва газа в доме в Ангарске нарушение эксплуатации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал мэра Ангарска Сергея Петрова / РИА Новости

В жилом доме в Ангарске произошел взрыв газа из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования в одной из квартир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК) России.

Известно о пяти пострадавших, один из которых — 56-летний мужчина — получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. На месте работают следователи.

О взрыве в многоквартирном жилом доме стало известно в ночь на понедельник, 15 сентября. Жителей эвакуировали и разместили в пункте временного размещения на базе школы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости