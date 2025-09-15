Забота о себе
Раскрыты основные причины отказа мужчин от орального секса

Алиса Дмитриева
Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли назвала причину, по которой мужчины отказываются заниматься оральным сексом. Ее слова приводит The Guardian.

Читательница рассказала психотерапевту, что в отношениях с новым партнером ее смущает то, что за полгода он ни разу не занялся с ней оральным сексом. «Мне нравится доставлять ему удовольствие, но когда он не отвечает взаимностью, мне кажется, что со мной что-то не так», — пожаловалась она.

Женщина отметила, что пробовала говорить с возлюбленным на эту тему. Он ответил, что готов доставить ей удовольствие таким способом, но только после заключения брака. При этом автор письма отметила, что ее партнер часто говорит о совместном будущем и планирует жениться на ней.

В ответ Стивенсон Коннолли напомнила женщине, что у людей могут быть разные сексуальные предпочтения и что, вероятно, ее партнер не любит оральные ласки и никогда не полюбит. «В 55 лет у него уже сложился устоявшийся сексуальный стиль, который необязательно включает в себя все, что вам нравится. Обещание заняться оральным сексом после брака, скорее всего, является попыткой отказаться от этого вида близости и одновременно заинтриговать вас», — предположила психотерапевт.

Она также посоветовала читательнице не воспринимать отказ партнера от орального секса как выражение неуважения. Вместо этого Стивенсон Коннолли предложила подумать о других способах заменить этот тип близости. «Интимность — это не только физическая близость. Настоящая близость подразумевает, что вы оба остаетесь теми, кто вы есть на самом деле, как в сексуальном, так и в несексуальном контексте», — заключила она.

Ранее сексолог Ян Кернер назвал нормальную частоту секса в браке. По его словам, наибольший уровень счастья отмечается у пар, которые занимаются любовью один раз в неделю.

