Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 12 сентября 2025Забота о себе

Сексолог назвал нормальную частоту секса в браке

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Ян Кернер призвал сосредоточиться на качестве, а не на количестве секса. Оптимальную частоту сексуальной близости он назвал изданию Men's Health.

Кернер убежден, что интимную жизнь в браке нельзя стандартизировать, так как в разные периоды жизни меняется уровень либидо и отношение к сексу. Тем не менее, по его словам, проведенное на эту тему исследование показало, что между сексом и уровнем счастья существует прямая взаимосвязь.

Сексолог пояснил, что в ходе наблюдений выяснилось: чем чаще пары занимались сексом, тем счастливее себя чувствовали. Он уточнил, что уровень счастья достигал максимума при занятиях любовью один раз в неделю, а при превышении этой отметки вновь начинал снижаться.

Материалы по теме:
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022

По мнению Кернера, это исследование показывает, что секс играет важную роль в браке, но на нем не стоит зацикливаться. Для хорошей сексуальной жизни он посоветовал чаще флиртовать, оказывать друг другу знаки внимания и сосредоточиться на качестве половых контактов.

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о самых запоминающихся оргазмах. Один мужчина рассказал, что бурная эякуляция вызвала обострение хронической болезни.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Больше не братья. Президент Армении высказался об отношениях с Россией

    Взрыв дрона ВСУ над российским регионом сняли на видео

    Загитова показала фото в откровенном бикини

    Новая глава МИД Британии выбрала первой страной для своего визита Украину

    Полиция пресекла в российском городе крупный канал нелегальной миграции

    Россиянин описал девушек в Венгрии словами «с такими не соскучишься»

    В северной тайге нашли след радиации

    Девушка купила куртку в секонд-хенде и обнаружила в кармане жуткую записку

    Российским банкам предсказали потери в триллионы рублей

    Планировавшим устроить взрыв в РУДН подросткам вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости