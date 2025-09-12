Сексолог назвал нормальную частоту секса в браке

Сексолог Ян Кернер призвал сосредоточиться на качестве, а не на количестве секса. Оптимальную частоту сексуальной близости он назвал изданию Men's Health.

Кернер убежден, что интимную жизнь в браке нельзя стандартизировать, так как в разные периоды жизни меняется уровень либидо и отношение к сексу. Тем не менее, по его словам, проведенное на эту тему исследование показало, что между сексом и уровнем счастья существует прямая взаимосвязь.

Сексолог пояснил, что в ходе наблюдений выяснилось: чем чаще пары занимались сексом, тем счастливее себя чувствовали. Он уточнил, что уровень счастья достигал максимума при занятиях любовью один раз в неделю, а при превышении этой отметки вновь начинал снижаться.

По мнению Кернера, это исследование показывает, что секс играет важную роль в браке, но на нем не стоит зацикливаться. Для хорошей сексуальной жизни он посоветовал чаще флиртовать, оказывать друг другу знаки внимания и сосредоточиться на качестве половых контактов.

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit рассказали о самых запоминающихся оргазмах. Один мужчина рассказал, что бурная эякуляция вызвала обострение хронической болезни.