Мужчины и женщины рассказали о самых запоминающихся оргазмах

Пользователи сети рассказали об оргазмах, оказавшихся самыми запоминающимися. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что оргазм вызвал обострение хронической болезни.

Самое запоминающееся — когда я эякулировал так сильно, что у меня выбило камень из почки, который закупоривал проток, что привело к трем операциям за 11 дней... throughthequad пользователь Reddit

Другой вспомнил о встрече со школьной любовью, с которой он когда-то потерял девственность. Встреча произошла 14 лет спустя после расставания. Тогда мужчина уже развелся с женой.

То, что началось как поездка друзей на выходные, закончилось тем, что мы занимались самым страстным сексом с 10 вечера до 3 часов утра. Она больше не могла иметь детей, так что секс, который у нас был с защитой в 18 лет, и секс, который был в 32, отличались, и последний — в лучшую сторону

Czarcasm1776 пользователь Reddit

Одна из женщин призналась, что однажды партнер очень удачно нашел ее точку G.

Однажды ночью он уложил меня на спину, сложив пополам, как лаваш, и доставил мне самый необыкновенный оргазм с помощью стимуляции точки G. Я разбудила пару соседей, приехала полиция, потому что кто-то принял крики удовольствия за крики боли, но я испытала оргазм еще до того, как они прибыли. Такого никогда не случалось ни раньше, ни после Warm_Walk1904 пользовательница Reddit

