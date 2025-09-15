Россиянам напомнили о выплатах при увольнении

Экономист Яковлева: В заявлении на увольнение стоит напомнить о пособии

При увольнении работнику стоит напомнить в своем заявлении о выходном пособии. Об этом рассказала кандидат экономических наук и управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева. Ее слова приводит KP.RU.

Она уточнила, что компенсации выплачивают не всегда. Чтобы избежать проблем с работодателем, стоит всегда требовать письменных подтверждений и не полагаться на устные договоренности. «Напоминайте о пособии в заявлении на увольнение либо же отдельным письмом в отдел кадров», — советует экономист.

Яковлева также настаивает — за расчетом этого пособия нужно внимательно следить. Стоит запросить расчетный листок и сверить сумму со средним дневным заработком.

Ранее глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказывал, что по правилам Трудового кодекса России работник должен предупредить своего работодателя об увольнении не менее чем за две недели, однако это не всегда обязательно. По его словам, Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда работник может уволиться в день подачи заявления. Например, сотрудник может уйти в отпуск — в этом случае датой последнего дня работы будет последний день отпуска. Если уполномоченный орган установит нарушение норм трудового законодательства, условий трудового договора или локальных нормативных актов, работник тоже имеет право уволиться без отработки.