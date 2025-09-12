Юрист раскрыл способ уволиться без отработки

Юрист Хаминский назвал способ уволиться без отработки

По правилам Трудового кодекса России, работник должен предупредить своего работодателя об увольнении не менее, чем за две недели, однако это не всегда обязательно. Способ уволиться без отработки раскрыл глава Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью RT.

По его словам, Трудовой кодекс предусматривает случаи, когда работник может уволиться в день подачи заявления. Например, работник может уйти в отпуск — в этом случае датой последнего дня работы будет последний день отпуска. Если уполномоченный орган установит нарушение норм трудового законодательства, условий трудового договора или локальных нормативных актов, работник тоже имеет право уволиться без отработки.

«Должна быть либо уважительная причина, либо согласие работодателя. Уважительными причинами увольнения без отработки считаются поступление работника в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, когда работник по объективным причинам не может продолжать работу», — сказал юрист.

