Россиянам назвали способ получить максимальную пенсию после увольнения

Юрист Виноградов порекомендовал увольняться в конце месяца при выходе на пенсию

Чтобы получить максимальную пенсию после увольнения, нужно соблюсти некоторые условия. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По словам эксперта, рекомендуется уходить с работы в конце календарного месяца — в этом случае он весь засчитывается, как рабочий, и переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций происходит быстрее. Помимо этого, в случае, если на работе предусмотрены премии или сезонные надбавки, увольнение в последние дни месяца позволяет сохранить право на их получение, указал Виноградов.

Юрист также объяснил, что перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически, и обращаться россиянам никуда не нужно.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что средний размер пенсии в РФ составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц.