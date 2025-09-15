Россиянам назвали замедляющие старение специи

Эндокринолог Янг посоветовала включить в рацион корицу для замедления старения

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что некоторые специи способны замедлить старение организма. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Янг, кардамон защищает от старения печень и сосуды. Его она посоветовала добавлять в чай, кофе, выпечку и десерты. Также врач призвала включить в рацион кайенский и черный перец.

Кроме того, замедлить старение, как утверждает доктор, помогают корица, имбирь и чеснок. Еще с этой целью ежедневное меню стоит обогатить куркумой, которая снижает хроническое воспаление в организме, защищает митохондрии и сосуды. Ее специалистка посоветовала использовать при приготовлении супов и смузи.

