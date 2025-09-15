Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 15 сентября 2025Забота о себе

Россиянам назвали замедляющие старение специи

Эндокринолог Янг посоветовала включить в рацион корицу для замедления старения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prchi Palwe / Unsplash

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что некоторые специи способны замедлить старение организма. Их она назвала россиянам в своем Telegram-канале.

Как отметила Янг, кардамон защищает от старения печень и сосуды. Его она посоветовала добавлять в чай, кофе, выпечку и десерты. Также врач призвала включить в рацион кайенский и черный перец.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, замедлить старение, как утверждает доктор, помогают корица, имбирь и чеснок. Еще с этой целью ежедневное меню стоит обогатить куркумой, которая снижает хроническое воспаление в организме, защищает митохондрии и сосуды. Ее специалистка посоветовала использовать при приготовлении супов и смузи.

Ранее диетолог Лера Лавски рассказала о продуктах, которые снижают риск возникновения инфаркта. Среди них она назвала шиповник, квашеную капусту и черную смородину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости