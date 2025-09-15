Россиянам разъяснили право на помощь соцработника

Роскачество: Виды помощи соцработников зависят от реальной ситуации подопечного

Право на помощь социального работника есть у людей как с временными ограничениями в своих возможностях, так и с постоянными. Об этом журналистам телеканала RT рассказали в пресс-службе Роскачества.

Как уточняется, чаще всего обязанности соцработника затрагивают бытовую сферу. Помощник может взять на себя практически всю домашнюю работу, в частности, приобретение продуктов, приготовление пищи, доставку воды, если нет центрального водоснабжения. В организации отметили, что соцработник также может помогать с уборкой и уходом за одеждой, оплачивать счета.

«Помимо этого, соцработники способны помочь с простым оказанием медицинской помощи. В частности, с оказанием экстренной помощи, наблюдением за состоянием здоровья, несложными медпроцедурами и кормлением», — пояснили в Роскачестве.

Услуги соцработника полагаются не только инвалидам и пенсионерам, поскольку по законам ими может воспользоваться и более широкий круг лиц. В эту категорию попадают семьи с детьми-инвалидами, многодетные, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Чтобы запросить такую помощь, необходимо направить заявление в Центр социального обслуживания своего района. Сделать это можно при личном обращении или через родственников. Кроме того, есть возможность вызова представителя центра на дом.

