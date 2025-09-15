Российский посол ответил Великобритании на вызов из-за инцидента с дронами

Посол Келин заявил, что Россия не заинтересована в конфронтации с НАТО

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва не заинтересована в конфронтации со странами НАТО. Об этом сообщается в комментарии дипмиссии РФ по итогам вызова посла в МИД Великобритании, передает ТАСС.

«Еще раз подтверждаем отсутствие с российской стороны какой-либо заинтересованности в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или НАТО», — указали в посольстве.

Ранее МИД Великобритании вызвал российского посла из-за инцидента с дронами в Польше, за который была якобы ответственна Москва, хотя никаких доказательств тому так и не было предоставлено.