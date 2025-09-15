Мир
Российский посол в Норвегии ответил на обвинения после инцидента с дронами в Польше

Посол Корчунов: Москва отвергает обвинения Норвегии после инцидента с дронами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский посол в Норвегии Николай Корчунов заявил, что Москва отвергает выдвинутые Норвегией обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Польши в связи с инцидентом с дронами. Об этом говорится в официальном Telegram-канале посольства.

«Отвергли выдвинутые обвинения. Со ссылкой на соответствующие заявления МИД и Минобороны России указали, что российским оборонным ведомством объекты для поражения на территории Польши не планировались», — сказано в сообщении.

Сообщается, что посол выразил обеспокоенность помощью, которую Норвегия оказывает Украине. Отмечается, что дроны, поставляемые Норвегией, применяются Украиной для нанесения ударов по мирным целям и гражданской инфраструктуре на территории России.

Ранее стало известно, что МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Министерство иностранных дел обвинило российскую сторону в нарушении воздушного пространства Польши 10 сентября.

