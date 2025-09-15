Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 15 сентября 2025Мир

МИД Норвегии вызвал российского посла

МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ssu / Wikimedia

МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте дипведомства в Х.

Министерство иностранных дел обвинило российскую сторону в нарушении воздушного пространства Польши 10 сентября. «Подобные действия безответственны и неприемлемы. Норвегия и ее союзники полностью солидарны с Польшей», — сказано в публикации.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе визита в МИД Соединенного Королевства заявил, что Москва не могла быть заинтересована в направлении беспилотников в Польшу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    В российском регионе дрон ВСУ ударил по «Газели» с людьми

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости