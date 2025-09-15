МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше

МИД Норвегии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в Польше. Сообщение об этом опубликовано в официальном аккаунте дипведомства в Х.

Министерство иностранных дел обвинило российскую сторону в нарушении воздушного пространства Польши 10 сентября. «Подобные действия безответственны и неприемлемы. Норвегия и ее союзники полностью солидарны с Польшей», — сказано в публикации.

В ночь на 10 сентября неизвестные беспилотники пересекли польскую границу. В Министерстве обороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ходе визита в МИД Соединенного Королевства заявил, что Москва не могла быть заинтересована в направлении беспилотников в Польшу.