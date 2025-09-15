Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 15 сентября 2025Наука и техника

Российский Т-90МС отправили на СВО после выставки

УВЗ: Показанный на выставке IDEX Т-90МС отправили на СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), после подготовки отправили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Производитель напомнил, что танк, который впервые демонстрировали за рубежом, доработали с учетом опыта СВО. «И в наши войска был отправлен практически в той же комплектации, что и демонстрировалась на выставке в ОАЭ. Изменение коснулось цвета: с "выставочного" песочного камуфляжа танк перекрасили в стандартный армейский зеленый», — говорится в сообщении.

Концерн опубликовал ролик, демонстрирующий подготовку танка к выставке и отправке на СВО.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Доработанный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты, решетчатый «мангал» для защиты от дронов и конструкцию из натянутых цепей для защиты кормы.

Ранее в сентябре западное издание Military Watch Magazine писало, что модернизация на основе опыта СВО повысила живучесть российских Т-90М.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эксперт по ПВО объяснил отсутствие боевой части у беспилотников над Польшей

    «Одноклассники» масштабно обновились

    Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

    В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

    Блогерша получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога

    Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

    Болгария направила послу России письменный демарш

    Биржевые цены на топливо в России вернулись к росту

    Евросоюз оказался неспособен убедить Турцию отказаться от российской нефти

    Маск купил миллионы акций Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости