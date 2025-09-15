Российский Т-90МС отправили на СВО после выставки

УВЗ: Показанный на выставке IDEX Т-90МС отправили на СВО

Российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), после подготовки отправили в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Производитель напомнил, что танк, который впервые демонстрировали за рубежом, доработали с учетом опыта СВО. «И в наши войска был отправлен практически в той же комплектации, что и демонстрировалась на выставке в ОАЭ. Изменение коснулось цвета: с "выставочного" песочного камуфляжа танк перекрасили в стандартный армейский зеленый», — говорится в сообщении.

Концерн опубликовал ролик, демонстрирующий подготовку танка к выставке и отправке на СВО.

Доработанный Т-90МС получил дополнительные блоки динамической защиты, решетчатый «мангал» для защиты от дронов и конструкцию из натянутых цепей для защиты кормы.

Ранее в сентябре западное издание Military Watch Magazine писало, что модернизация на основе опыта СВО повысила живучесть российских Т-90М.