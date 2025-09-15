Ценности
Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

Певица Гомес повторила культовый образ актрисы Кидман в красном платье
Екатерина Ештокина

Фото: David Swanson / Reuters

Американская певица и актриса Селена Гомес повторила культовый образ актрисы Николь Кидман с церемонии вручения премии «Оскар» в 2007 году. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя исполнительница появилась на красной дорожке премии «Эмми» со своим женихом, музыкальным продюсером Бенни Бланко. Для выхода в свет артистка надела красное силуэтное макси-платье Louis Vuitton со шлейфом и широким воротником.

Известно, что 18 лет назад Кидман появилась на публике в похожем наряде бренда Balenciaga.

Ранее в сентябре Селена Гомес опубликовала фото в трусах. Исполнительница позировала на размещенном кадре в укороченном облегающем топе в полоску, который частично оголял ее живот.

