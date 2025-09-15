Следствие приняло решение после обнаружения тела на месте взрыва в российском городе

СК возбудил уголовное дело после взрыва дома в Ангарске

В российском городе Ангарск следователи начали осмотр места взрыва в многоэтажном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

При разборе завалов обнаружено тело 56-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Также с места ЧП госпитализированы 40-летний мужчина и его 12-летняя дочь, получившие травмы.

Глава Ангарского округа Сергей Петров сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

По его данным, в квартире на 12-м этаже, где произошел взрыв, находился человек с особенностями развития. Травмы также получили два человека, которые находились в квартире, расположенной над эпицентром взрыва.