Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

Состоявшую на учете в психдиспансере жительницу Москвы нашли без признаков жизни в Битцевском парке. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, тело горожанки было обнаружено утром в понедельник, 15 сентября. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Других подробностей об инциденте источник РИА Новости не озвучил.

