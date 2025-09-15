Россия
12:10, 15 сентября 2025

Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

РИА Новости: Москвичку нашли без признаков жизни в Битцевском парке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Состоявшую на учете в психдиспансере жительницу Москвы нашли без признаков жизни в Битцевском парке. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, тело горожанки было обнаружено утром в понедельник, 15 сентября. Сотрудники полиции начали проводить проверку.

Других подробностей об инциденте источник РИА Новости не озвучил.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мать с девятимесячным сыном нашли под окнами многоэтажного дома в районе Васильевского острова, женщину не спасли, за жизнь ребенка продолжают бороться врачи.

Еще раньше в Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

