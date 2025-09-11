Россиянку с девятимесячным ребенком нашли под окнами дома

В Петербурге мать с 9-месячным сыном нашли под окнами дома, женщину не спасли

В Санкт-Петербурге мать с девятимесячным сыном нашли под окнами многоэтажного дома в районе Васильевского острова, женщину не спасли, за жизнь ребенка продолжают бороться врачи. Об этом стало известно «Фонтанке».

37-летнюю россиянку вместе с младенцем привезли в больницу накануне вечером. Сотрудники полиции установили, что она вместе с ребенком снимала комнату в этом же доме на шестом этаже.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Правоохранители начали выяснять другие обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что в Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на детскую площадку. Ее травмы оказались несовместимы с жизнью.

Еще раньше в Ноябрьске девочка выпала из окна четвертого этажа. Она приземлилась на козырек подъезда, а затем с травмой доползла до соседей на втором этаже и попросила о помощи.