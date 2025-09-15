Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:59, 15 сентября 2025Мир

США обсудят с Катаром израильские удары

Госсекретарь США Рубио обсудит с властями Катара удары Израиля по Дохе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Катар, где обсудит с властями страны израильские удары по Дохе. Об этом сообщил официальный представитель катарского МИД Маджид Аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани заявил, что израильские власти уверены в своей безнаказанности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Грузии заявил о дружбе с Украиной

    На Западе назвали причины мощи России в СВО

    В Польше оценили возможность участия в конфликте с Россией

    Кадыров отреагировал на интервью Пугачевой

    Путин оценил эффективность усилий по снижению инфляции

    Мужчинам назвали три неочевидных причины импотенции

    Мужчина запутался в собачьих поводках и попался медведице

    ISU объяснил недопуск российского тренера к отбору на Олимпиаду

    США обсудят с Катаром израильские удары

    Россияне массово устремились в южный город России после открытия аэропорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости