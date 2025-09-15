США обсудят с Катаром израильские удары

Госсекретарь США Рубио обсудит с властями Катара удары Израиля по Дохе

Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Катар, где обсудит с властями страны израильские удары по Дохе. Об этом сообщил официальный представитель катарского МИД Маджид Аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Мы будем обсуждать действия Израиля, который нанес удары по территории посредника на переговорах, что ясно указывает, что ему безразлична судьба заложников, участие в переговорах и посреднические усилия», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани заявил, что израильские власти уверены в своей безнаказанности.