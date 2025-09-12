Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 12 сентября 2025Мир

Премьер Катара жестко высказался об Израиле

Премьер Катара: Израиль считает, что может делать что угодно
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Израильские власти уверены в том, что они могут делать все, что угодно. С жестким высказыванием выступил премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Израиль демонстрирует заносчивое поведение, будучи уверенным в том, что он обладает иммунитетом на совершение любых действий», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что израильские власти под влиянием «экстремистских идей» предпринимают попытки изменения Ближнего Востока силой и постоянно нарушают стабильность в регионе.

Ранее Аль-Тани заявил, что Катар оставляет за собой право на ответ Израилю на его удар по Дохе. «Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета, с ними необходимо бороться всеми средствами», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал ошибкой прилет дронов в Польшу

    Мать пилота-предателя Максима Кузьминова участвовала в процедуре его опознания

    Трамп заявил о беспокойстве за США

    Разработан метод раннего распознавания распространенного вида рака

    Названа дата Второго пришествия

    Еще один беспилотник заметили в Польше

    Премьер Катара жестко высказался об Израиле

    Медведева назвала самый нервный момент в жизни

    Подрывников «Северных потоков» нашли благодаря таксисту

    Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости