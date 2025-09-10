«Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

Премьер-министр Катара, шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что страна оставляет за собой право на ответ Израилю на его удар по Дохе.

По словам премьера, Катар не потерпит никаких нарушений своего суверенитета. Политик добавил, что страна примет комплексный подход для ответа на израильские удары и предотвращения будущих атак.

Нельзя игнорировать действия, направленные на бездумное нарушение суверенитета государств, и с ними необходимо бороться всеми средствами Шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани Премьер-министр Катара

Политик подчеркнул, что Доха уже связалась с дружественными странами и вскоре объявит о мерах в ответ на атаку Израиля. Он также назвал удар Израиля по Дохе актом государственного терроризма.

Нетаньяху раскрыл причину удара по Катару

9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Исраэлем Кацем заявил, что страна приняла это решение после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

После смертоносных атак в Иерусалиме и секторе Газа Нетаньяху поручил всем службам безопасности подготовиться к возможному пресечению действий лидеров ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это предложение Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

Нетаньяху и Кац также сочли удары по руководству ХАМАС в Дохе оправданными, поскольку, по их словам, главы палестинского движения инициировали и готовили нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

В офисе Нетаньяху заявили, что Израиль инициировал и самостоятельно провел операцию против руководства ХАМАС, находящегося в Катаре, и поэтому полностью несет за нее ответственность.

Трамп назвал Нетаньяху ответственным за решение ударить по Дохе

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Дохе принимал не он, а премьер-министр Израиля. Политик также пообещал Катару, что подобное больше не повторится.

При этом, по данным The Jerusalem Post, Соединенные Штаты дали зеленый свет Израилю на осуществление удара по руководству радикального палестинского движения ХАМАС.

Официальные лица США знали об атаке на руководство ХАМАС в Дохе и дали зеленый свет на проведение соответствующей операции The Jerusalem Post

Однако телеканал Al Jazeera со ссылкой на американских военных на Ближнем Востоке сообщил, что им не было известно об операции Израиля. Военнослужащие добавили, что их уведомили о ней только после нанесения ударов по Дохе. При этом они не смогли ответить на вопрос о том, был ли заранее проинформирован Белый дом о планах израильской стороны.

В США разозлились из-за удара Израиля по Дохе

Новость об атаке Израиля по Дохе ошеломила Белый дом и вызвала гнев советников Трампа. По данным Axios, удар по Катару произошел в тот момент, когда Соединенные Штаты ждали ответа ХАМАС на новое предложение президента о мире в Газе.

Независимый американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, в свою очередь, заявил, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля. По его мнению, Соединенным Штатам следует остановить военную помощь Израилю.

Они [власти Израиля] не только морят голодом детей в Газе, но и нарушают международное право, сбрасывая бомбы на Катар, партнера США по безопасности Берни Сандерс Независимый американский сенатор от штата Вермонт

Атаку ЦАХАЛ по руководству радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе также осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он назвал действия израильской стороны «вопиющим нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара».