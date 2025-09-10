В Катаре назвали удар ЦАХАЛ по Дохе актом государственного терроризма

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по членам переговорной группы ХАМАС в Дохе расценивается как акт государственного терроризма. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, его слова приводит ТАСС.

«Нападение Израиля на территорию Катара мы не можем расценивать иначе как акт государственного терроризма, осуществленный лично (премьер-министром Биньямином) Нетаньяху», — подчеркнул премьер.

Ранее Нетаньяху в совместном заявлении с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем заявил, что Тель-Авив решил нанести удары по руководству палестинского радикального движения ХАМАС в Катаре после теракта со стрельбой в Иерусалиме.

