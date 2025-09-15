Стало известно о планах ударов возмездия по объектам ВСУ

«МК»: Российские войска готовят удары возмездия по объектам ВСУ

Российские войска несколько суток проводят разведку объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в скором времени могут нанести удары возмездия за атаки на российскую энергоструктуру. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец» (МК).

«В ближайшие дни может последовать куда более мощная ударная волна, в ходе которой количество прилетов перевалит далеко за сотню, как это было уже не раз в последнее время», — говорится в публикации.

В издании выразили предположение, что целью атак среди прочего станут бронетанковый завод и авиаремонтное предприятие Львова.

Ранее два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине получили повреждения. По данным украинской прессы, одно из них занимается топливными материалами — после удара дрона там произошло возгорание.