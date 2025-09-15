Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:24, 15 сентября 2025Бывший СССР

Стало известно о планах ударов возмездия по объектам ВСУ

«МК»: Российские войска готовят удары возмездия по объектам ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска несколько суток проводят разведку объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и в скором времени могут нанести удары возмездия за атаки на российскую энергоструктуру. Об этом рассказало издание «Московский комсомолец» (МК).

«В ближайшие дни может последовать куда более мощная ударная волна, в ходе которой количество прилетов перевалит далеко за сотню, как это было уже не раз в последнее время», — говорится в публикации.

В издании выразили предположение, что целью атак среди прочего станут бронетанковый завод и авиаремонтное предприятие Львова.

Ранее два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине получили повреждения. По данным украинской прессы, одно из них занимается топливными материалами — после удара дрона там произошло возгорание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга». Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным

    Ирина Шейк в крошечном бикини покачалась на качелях

    В Армении объяснили решение убрать Арарат

    Бывшие влюбленные случайно встретились через 16 лет и сразу решили пожениться

    Российские войска заняли населенный пункт в Запорожской области

    ВСУ предупредили о критичном техническом сбое

    Состоявшую на учете в психдиспансере москвичку нашли без признаков жизни в парке

    Российских туристов с шестимесячным ребенком на руках вывели из каньона реки в Сочи

    У знаменитого российского музыканта заподозрили потерю зрения

    Лидер банды мигрантов лишился российского гражданства из-за откушенного уха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости