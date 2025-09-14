Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:57, 14 сентября 2025Бывший СССР

На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

У Нежина Черниговской области поражены 2 предприятия критической инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине получили поражение взрывами. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.

Известно, что российские беспилотники попали в два предприятия критической инфраструктуры. По данным телеканала, одно из них занимается топливными материалами — после удара дрона там началось возгорание. Данных о пострадавших нет, подчеркивается в сообщении.

В ночь на 14 сентября ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе, расположенной в Киевской области. Позже «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявила об изменении маршрута движения поездов из-за повреждения объекта инфраструктуры под Киевом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

    Стало известно о приближении российских военных к Северску

    Глава МИД Польши заявил об отсутствии желающих воевать с Россией

    Выборы в России сочли проходившими фактически в боевых условиях

    В Европе нарушат законы ради военного производства Украины

    Спецпосланник Трампа продал долю в своей компании за 120 миллионов долларов

    Медведев дал обещание по обезлюдевшим селам Курской области

    На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

    ЦСКА проиграл «Ростову» из-за ошибки Акинфеева

    Россиянин выместил злобу на самокаты и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости