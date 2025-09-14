На Украине получили повреждения два предприятия критической инфраструктуры

У Нежина Черниговской области поражены 2 предприятия критической инфраструктуры

Два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области на Украине получили поражение взрывами. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram со ссылкой на мэра города Александра Кодолу.

Известно, что российские беспилотники попали в два предприятия критической инфраструктуры. По данным телеканала, одно из них занимается топливными материалами — после удара дрона там началось возгорание. Данных о пострадавших нет, подчеркивается в сообщении.

В ночь на 14 сентября ряд украинских СМИ сообщил о взрыве на нефтебазе, расположенной в Киевской области. Позже «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») объявила об изменении маршрута движения поездов из-за повреждения объекта инфраструктуры под Киевом.

