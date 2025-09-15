Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

В Пермском крае сообщили о смерти на СВО отца пятерых детей. Об этом проинформировала пресс-служба администрации Верещагинского района во «ВКонтакте».

Речь идет о военнослужащем Вооруженных сил Российской Федерации Владимире Грибанове. Мужчина проходил службу в зоне спецоперации в звании гвардии старшины.

До ухода на СВО мужчина занимался грузоперевозками. Когда именно Грибанов решил отправиться на спецоперацию, не уточняется. У россиянина осталось пятеро детей. Церемония прощания с ним пройдет 16 сентября, также запланирован траурный митинг.

Ранее стало известно о смерти на СВО отца шестерых детей из Омской области. Мужчины не стало спустя несколько месяцев после ухода на фронт.