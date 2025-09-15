Мир
08:51, 15 сентября 2025Мир

Стармер нашел приманку для Трампа

Bloomberg: Стармер использовал письмо Карла III в качестве приманки для Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надавил на ахиллесову пяту президента США Дональда Трампа, использовав письмо короля Карла III «в качестве приманки», чтобы американский лидер прибыл с официальным визитом в страну. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время своего визита в Белый дом в феврале британский премьер передал письмо от короля Карла III с приглашением совершить «действительно особенный, беспрецедентный» государственный визит в Великобританию после того, как его принимала королева Елизавета II во время его первого президентского срока. Трамп оценил этот жест и подчеркнул, что для него это «большая честь».

«Премьер-министр надавил на ахиллесову пяту Трампа, используя короля Карла III в качестве приманки, чтобы заманить его на другой берег Атлантики. Причина второго государственного визита в том, что Стармер хочет устроить его по политическим причинам, и поэтому он использует короля как своего дипломата», — приводит агентство слова королевского биографа Хьюго Виккерса

21 марта Трамп заявил, что любит Карла III. Таким образом глава государства отреагировал на сообщения о том, что британский монарх хочет сделать американскому лидеру «секретное предложение» вступить в Содружество наций.

    Все новости