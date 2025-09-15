Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:12, 15 сентября 2025Ценности

Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин похудел на 160 кг без помощи врачей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин похудел на 160 килограммов без помощи врачей. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, он начал сбрасывать вес во время экстремального реалити-шоу, в котором он был ведущим. Однако свою методику по столь радикальному похудению 35-летний музыкант не раскрыл, заверив лишь, что не обращался к медикам и не принимал появившиеся на фармрынке препараты.

В апреле рассказал, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. По словам Затравкина, это побудило его похудеть на 76 килограммов, вследствие чего его кожа обвисла. Избавиться от данной проблемы сын Сафронова решил с помощью хирургического вмешательства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

    Дзюба назвал фаворита в возможном бою со Смоловым

    Евросоюз снял санкции с родственника российского миллиардера

    Карди Би снялась без штанов

    Россию уличили в приеме экономического допинга

    Учительницу посадили на пять лет за секс с ребенком

    В Подмосковье мужчина совершил намаз в электричке во время движения и попал на видео

    В Конгрессе США обвинили Россию в попытке навредить НАТО

    Рост стоимости бензина на заправках начал обгонять инфляцию

    Россиянин использовал против братьев кочергу, железный совок и фарфоровый графин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости