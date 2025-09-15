Сын Никаса Сафронова похудел на 160 килограммов без помощи врачей

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин похудел на 160 кг без помощи врачей

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин похудел на 160 килограммов без помощи врачей. Об этом он рассказал aif.ru.

По его словам, он начал сбрасывать вес во время экстремального реалити-шоу, в котором он был ведущим. Однако свою методику по столь радикальному похудению 35-летний музыкант не раскрыл, заверив лишь, что не обращался к медикам и не принимал появившиеся на фармрынке препараты.

В апреле рассказал, что отец отказался с ним общаться, если Лука не сбросит лишний вес. По словам Затравкина, это побудило его похудеть на 76 килограммов, вследствие чего его кожа обвисла. Избавиться от данной проблемы сын Сафронова решил с помощью хирургического вмешательства.