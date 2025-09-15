Мир
23:58, 15 сентября 2025

Трамп обвинил Европу в недостаточно жестких санкциях в отношении России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа вводит недостаточно жесткие санкции в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, американский лидер упрекнул европейских союзников в том, что они продолжают покупать российскую нефть.

Ранее некоторые европейские страны захотели полностью запретить въезд на территорию блока российским туристам. По словам европейских дипломатов, 19-й пакет санкций против России может включить в себя ужесточение требований по выдаче шенгенских виз россиянам.

13 сентября Дональд Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны Североатлантического альянса должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

    Все новости