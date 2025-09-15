Трамп отправится на прощание с активистом Кирком

Трамп заявил, что 21 сентября поедет в Аризону на прощание с активистом Кирком

Президент США Дональд Трамп заявил, что 21 сентября поедет в Аризону на прощание с убитым консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает CNN, прощание с Кирком пройдет на стадионе команды «Аризона Кардиналс» в штате Аризона.

Ранее Трамп сообщил, что Кирк ему «очень помог» в предвыборной агитации среди молодежи и стал важным фактором его победы в прошлом году. Он назвал активиста «важным фактором» своей победы на выборах президента в прошлом году.

Расправа над Чарли Кирком произошла 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии. Вскоре президент США Дональд Трамп сообщил, что Кирк скончался.