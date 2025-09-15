Трамп предложил изменить публикацию отчетности бизнеса

Трамп предложил бизнесу реже публиковать отчетность, чтобы снизить издержки

Американские компании должны публиковать отчетность каждые полгода, а не ежеквартально, что станет способом снизить их издержки, заявил президент США Дональд Трамп. Предложения он озвучил в Truth Social.

По словам главы государства, бизнес обязан будет делиться отчетами вдвое реже в случае одобрения соответствующих изменений Комиссией по ценным бумагам и биржам.

«Это сэкономит деньги и позволит менеджерам сосредоточиться на надлежащем управлении компаниями», — подчеркнул Трамп, сославшись на опыт Китая, «управляющего компаниями в перспективе 50–100 лет».

Ранее Forbes пришел к выводу, что республиканец, вернувшись в Белый дом, успешно совмещает личный бизнес и исполнение президентских обязанностей. Как выяснилось, Трамп почти все выходные проводит в одном из своих клубов, а 75 из первых 190 дней после возвращения на пост президента — в собственных компаниях, посетив Флориду, Нью-Джерси, Вирджинию, Неваду, а также, например, Шотландию, где в июле провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

