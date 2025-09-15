У российских застройщиков упала выручка

«Дом.РФ»: Российские застройщики сократили выручку от продаж жилья на 8 %

Застройщики России в январе-августе 2025 года сократили выручку от продаж жилья на восемь процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Выручка за восемь месяцев 2025 года достигла 2,9 триллиона рублей. Было реализовано 14,4 миллиона квадратных метров жилья — это на 17 процентов меньше, чем год назад.

Выручка застройщиков массового сегмента снизилась на 12 процентов и составила два триллиона рублей, тогда как в сегменте бизнес- и элитного жилья доходы выросли на пять процентов, до 900 миллиардов рублей.

В августе продажи жилья увеличились: застройщики получили 422 миллиарда рублей (плюс 42 процента к прошлому году), а в натуральном выражении продажи составили 2,1 миллиона квадратных метров (плюс 28 процентов).

Соотношение проданных к строящимся объектам на рынке новостроек на 1 сентября составило 69 процентов, что на восемь процентных пунктов ниже показателя на начало года.

Ранее бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов заявил о бессмысленности рыночного кредита из-за его высоких ставок. В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о двукратном росте стоимости жилья из-за льготной ипотеки с 2020 года.