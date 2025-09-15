В России у водителя элитной иномарки изъяли удостоверения несуществующего ведомства

МВД: Мошенники инсценировали ДТП в Крыму ради страховых выплат

В Крыму сотрудники МВД пресекли деятельность мошеннической группировки, которая инсценировала ДТП ради страховых выплат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Задержали троих жителей Симферополя. В ходе обысков у них изъяты пропуска в государственные учреждения и силовые ведомства Республики Крым, в автомобиле премиум-класса обнаружены сувенирные удостоверения сотрудника несуществующих госорганов, травматический пистолет с патронами и револьвер. В МВД России предоставили оперативное видео.

На кадрах видны иномарки премиум-класса, которые увозят силовики. Транспорт использовался для подставных аварий.

По данным следствия, участники группировки заранее обговаривали время и место ДТП с неоднократно битыми машинами, а затем предоставляли в страховые компании документы для получения выплат. Полицейские установили 15 эпизодов мошенничества. От аферистов пострадали четыре страховые компании, общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей.

