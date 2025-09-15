Украинский языковой омбудсмен объяснила общение дочери на русском языке

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская объяснила, почему ее дочь София ведет свои социальные сети на русском языке. Ее слова передает издание «Страна.ua».
«Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?" А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все русскоязычные?" Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — рассказала омбудсмен.
Она добавила, что украинские подростки предпочитают русский язык якобы из-за манифестации включенности в отдельную юношескую среду, а русские блогеры «искусно цепляют на свой крючок украинских детей», поскольку ориентируются в возрастной психологии.
Ранее Ивановская заявила, что языковых патрулей пока не будет на Украине, так как их введение может дестабилизировать общество. По ее словам, люди на Украине травмированы военными действиями и введение языковых патрулей может восприниматься ими как давление со стороны государства.