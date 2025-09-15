Бывший СССР
Украинский языковой омбудсмен объяснила общение дочери на русском языке

Языковой омбудсмен Украины объяснила, почему ее дочь ведет соцсети на русском
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская объяснила, почему ее дочь София ведет свои социальные сети на русском языке. Ее слова передает издание «Страна.ua».

«Я говорю дочери: "София, ну как так? Зачем это?" А она: "Мама, кто же меня будет читать, если они все русскоязычные?" Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — рассказала омбудсмен.

Она добавила, что украинские подростки предпочитают русский язык якобы из-за манифестации включенности в отдельную юношескую среду, а русские блогеры «искусно цепляют на свой крючок украинских детей», поскольку ориентируются в возрастной психологии.

Ранее Ивановская заявила, что языковых патрулей пока не будет на Украине, так как их введение может дестабилизировать общество. По ее словам, люди на Украине травмированы военными действиями и введение языковых патрулей может восприниматься ими как давление со стороны государства.

