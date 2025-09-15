Бывший СССР
12:14, 15 сентября 2025Бывший СССР

В Армении объяснили решение убрать Арарат

Ованнисян: Решение Армении не должно посылать соседним странам опасных сигналов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Schager / Shutterstock / Fotodom

Никакое действие Армении не должно посылать соседним странам опасных сигналов. Так объяснил решение убрать Арарат (турецкое название — Агрыдаг) со штампов пересечения границы секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян, передает Minval в своем Telegram-канале.

«Мы в отношениях с нашими соседями опираемся на Алма-Атинскую декларацию. (...) Каждое наше действие, будь то в форме подписания или заявления, никоим образом не должно посылать соседним странам опасных месседжей», — отметил он.

Гора Арарат находится на территории Турции, являясь национальным символом в Армении.

Ранее соучредитель армянской партии «Земля для жизни» Месроп Аракелян сообщил, что правительство Армении приняло решение убрать со штампов пересечения границы гору Арарат, которая находится на территории Турции. Решение было принято еще 11 сентября.

