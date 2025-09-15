Премьер-министр Эстонии Михал: Европе не хватает сил для сдерживания России

Европейские страны недостаточно сильны, чтобы «сдерживать» Россию. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью The Times.

По его словам, Россия якобы представляет серьезную угрозу для всех здравомыслящих стран. «Нас даже считали немного параноиками, когда мы говорили об угрозах со стороны России [в прошлом]. Но сейчас все, о чем мы говорили в странах Балтии, Польше и Скандинавии, стало реальностью», — утверждает премьер.

Однако, отметил он, сейчас Европа в военном плане далека от возможности «сдерживания» Москвы, а ее усиление займет «много времени».

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт обвинила немецких политиков в попытках приблизить войну с Россией. Она предсказала, что в ближайшее время антироссийская риторика на Западе будет лишь усиливаться, поскольку там не заинтересованы в остановке конфликта на Украине.