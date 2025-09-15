Мир
В Европе указали на трудности Орбана из-за призыва Трампа по России

Politico: Орбану сложно противостоять призывам Трампа по энергоносителям из РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сложно противостоять призыву президента США Дональда Трампа по отказу от импорта энергоносителей из России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников издания, теперь Вашингтон считает возможным «подтолкнуть Россию к переговорам с помощью экономического давления».

Отмечается, что страны Европейского союза (ЕС) годами пытались найти способ обойти противодействие Венгрии в отношении любых мер, направленных на оказание давления на Россию, а слова Трампа в отношении Будапешта тем более удивительны, поскольку он неоднократно хвалил Орбана, называя его «главным идеологическим союзником MAGA в Европе».

«Из-за этих особых отношений Орбану сложнее противостоять призывам Трампа отказаться от импорта энергоносителей из России», — подчеркнули два европейских дипломата.

Ранее Трамп счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России. Он подчеркнул, что готов ввести новые санкции, но ЕС должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали его действиям.

