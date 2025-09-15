В корпорацию «Главкосмос» назначили нового гендиректора

Новым гендиректором «Главкосмоса» стал Антон Семин

В корпорацию «Главкосмос» (входит в «Роскосмос») назначили нового генерального директора. Компанию возглавил Антон Семин, говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что Семин обладает опытом работы в аэрокосмической отрасли с 2008 года. За 17 лет работы в группе компаний «Мера» он прошел путь от специалиста до директора по продажам. Там Семин управлял коммерческой и проектной деятельностью.

«Он также отвечал за реализацию проектов по реконструкции и созданию стендовой испытательной базы на предприятиях авиационной и ракетно-космической промышленности, созданию систем сбора данных и бортовых систем регистрации параметров с космических летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Наталья Локтева, которая занимала должность гендиректора «Главкосмоса» с февраля, перешла на пост первого заместителя гендиректора.

О кадровых перестановках в «Главкосмосе» стало известно в феврале. Локтева заняла пост гендиректора после ухода в отставку Ильи Тарасенко. С ней заключили срочный договор.