В России мужчина насадил свиную голову на ограду мечети и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина принес свиную голову к мечети и попал на видео. Ролик опубликовало издание KrasnodarMedia в Telegram.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к забору, ограждающему территорию мечети. Он насаживает свиную голову на ограду, фотографирует ее и удаляется.
Ролик был снят в ауле Козет. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края назвали случившееся провокацией.
Ранее в Дагестане девушка оголилась возле мечети и попала на видео. Местная жительница сделала замечание девушке, однако та отказалась вести себя прилично.
