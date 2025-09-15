В России мужчина насадил свиную голову на ограду мечети и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина принес свиную голову к мечети и попал на видео

В Краснодарском крае мужчина принес свиную голову к мечети и попал на видео. Ролик опубликовало издание KrasnodarMedia в Telegram.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к забору, ограждающему территорию мечети. Он насаживает свиную голову на ограду, фотографирует ее и удаляется.

Ролик был снят в ауле Козет. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края назвали случившееся провокацией.

