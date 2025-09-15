Россия
11:17, 15 сентября 2025

В России мужчина насадил свиную голову на ограду мечети и попал на видео


Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодарском крае мужчина принес свиную голову к мечети и попал на видео. Ролик опубликовало издание KrasnodarMedia в Telegram.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к забору, ограждающему территорию мечети. Он насаживает свиную голову на ограду, фотографирует ее и удаляется.

Ролик был снят в ауле Козет. В Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края назвали случившееся провокацией.

Ранее в Дагестане девушка оголилась возле мечети и попала на видео. Местная жительница сделала замечание девушке, однако та отказалась вести себя прилично.

