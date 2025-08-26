В России девушка оголилась возле мечети и попала на видео

На Кавказе девушка оголилась возле мечети и попала на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

Кадры были сняты в Махачкале. На них девушка задирает ноги на скамейку, при этом становятся видны ее бедра и нижнее белье.

Автор ролика сделала замечание девушке, однако та оказалась вести себя прилично, отмечает канал. Автор публикации предположил, что горожанка находилась в состоянии опьянения.

Ранее студентки московского вуза, которые потрясли ягодицами на фоне храма Христа Спасителя, поплатились за снятый для соцсетей видеоролик. Всех троих отчислили. В вузе это объяснили несоответствием поступка девушек статусу учащихся.