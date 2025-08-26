Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 26 августа 2025Россия

В России девушка оголилась возле мечети и попала на видео

В Дагестане оголившаяся возле мечети девушка попала на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ»

На Кавказе девушка оголилась возле мечети и попала на видео. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

Кадры были сняты в Махачкале. На них девушка задирает ноги на скамейку, при этом становятся видны ее бедра и нижнее белье.

Автор ролика сделала замечание девушке, однако та оказалась вести себя прилично, отмечает канал. Автор публикации предположил, что горожанка находилась в состоянии опьянения.

Ранее студентки московского вуза, которые потрясли ягодицами на фоне храма Христа Спасителя, поплатились за снятый для соцсетей видеоролик. Всех троих отчислили. В вузе это объяснили несоответствием поступка девушек статусу учащихся.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

    Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

    В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

    Безопасность MAX усилили

    Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

    Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

    Вучич сердечно поговорил с Лавровым

    Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

    Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости