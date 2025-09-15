В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

Сенатор Косачев: Украина и ее спонсоры устроили провокацию с БПЛА в Польше

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал причины инцидента с бесплотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Косачев назвал инцидент с дронами над территорией Польши рукотворной провокацией. Ее устроила Украина вместе с ее спонсорами, которые хотят продолжать конфликт с Россией. Сенатор подчеркнул, что инцидент демонстрирует эскалацию кризиса.

«Сама ситуация исчерпывающим образом может быть урегулирована путем проведения прямых консультаций между соответствующими польскими и российскими ведомствами без посредников. Поскольку делается все, кроме этого, понятно, что дело не в обеспокоенности безопасностью, а в стремлении по-прежнему давить на педаль эскалации конфликта на Украине», — заключил он.

В ночь на 10 сентября стало известно, что дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников. Не приведя доказательств, Варшава обвинила в произошедшем Москву.