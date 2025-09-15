Россия
04:38, 15 сентября 2025Россия

В России назвали причину инцидента с дронами над Польшей

Сенатор Косачев: Украина и ее спонсоры устроили провокацию с БПЛА в Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал причины инцидента с бесплотными летательными аппаратами (БПЛА) над территорией Польши. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Косачев назвал инцидент с дронами над территорией Польши рукотворной провокацией. Ее устроила Украина вместе с ее спонсорами, которые хотят продолжать конфликт с Россией. Сенатор подчеркнул, что инцидент демонстрирует эскалацию кризиса.

Материалы по теме:
«Поляки устали от украинского вопроса» На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
«Поляки устали от украинского вопроса»На выборах президента Польши победил противник Украины. Что это значит для России?
3 июня 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

«Сама ситуация исчерпывающим образом может быть урегулирована путем проведения прямых консультаций между соответствующими польскими и российскими ведомствами без посредников. Поскольку делается все, кроме этого, понятно, что дело не в обеспокоенности безопасностью, а в стремлении по-прежнему давить на педаль эскалации конфликта на Украине», — заключил он.

В ночь на 10 сентября стало известно, что дроны пересекли границу Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, всего обнаружили 19 беспилотников. Не приведя доказательств, Варшава обвинила в произошедшем Москву.

