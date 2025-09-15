В России рассказали о последствиях отключения ВСУ от Starlink

Russia Today: Starlink является основным инструментом связи для ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всему фронту перестал работать спутниковый интернет Starlink. О возможных последствиях рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии Russia Today.

«Starlink — это важнейший компонент связи между подразделениями [ВСУ]. Есть дублирующие системы, но Starlink — это основное. Он используется вплоть до связи между штурмовиками», — сказал он.

Отключение ВСУ спутникового интернета Starlink, по мнению Дандыкина, повлияет на логистику. В первую очередь это коснется снабжения боеприпасами.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса. Авторы медиа отметили, что корпорация Илона Маска имеет около семи тысяч спутников Starlink и более шести миллионов пользователей в 140 странах.