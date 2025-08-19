Наука и техника
19:29, 19 августа 2025

Частые сбои Starlink объяснили

CNBC: Сбои Starlink возникли из-за перегрузки сервиса спутниковой связи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сбой в работе Starlink могла вызвать нехватка ресурсов спутникового сервиса. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В ночь на 19 августа в работе сервиса Starlink зафиксировали масштабные неполадки. Чаще всего на проблемы жаловались абоненты из США. Журналисты CNBC предположили, что сбой мог быть произойти из-за того, что сервису SpaceX не хватает ресурсов для работы.

Авторы медиа отметили, что корпорация Илона Маска имеет около 7 тысяч спутников Starlink и более 6 миллионов пользователей в 140 странах. Также компания совершает около 50 пусков своих спутников в год, но собирается увеличить этот показатель до 100. Специалисты CNBC предположили, что Starlink развивается быстрыми темпами, однако сервис не справляется с высокой нагрузкой.

Журналисты полагают, что в будущем абонентов Starlink ждут новые сбои. Это косвенно связано с тем, что Илон Маск испортил отношения с президентом США Дональдом Трампом, и SpaceX постепенно теряет влияние на рынке космических пусковых услуг.

В SpaceX причинами сбоев называют внутренние проблемы. Так, после масштабного сбоя 24 июля в корпорации рассказали о временных неполадках ключевых внутренних программных служб.

В начале августа SpaceX снизила стоимость стартового комплекта спутникового интернета Starlink в США в два раза. Терминалы сервиса стали продавать за 175 долларов (14 тысяч рублей) вместо 350 долларов (28 тысяч рублей).

