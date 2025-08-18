В работе Starlink произошел масштабный сбой

В работе спутникового интернета Starlink произошел масштабный сбой

Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink произошли по всему миру. Об этом свидетельствует информация, представленная на сайте Downdetector.

По данным сервиса, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, неполадки начали фиксировать примерно в 20:20 по московскому времени 18 августа.

Больше всего сообщений о сбоях поступило из Соединенных Штатов Америки — их было более 40 тысяч. Также множество жалоб поступило из Канады, Великобритании, ФРГ, Мексики и других государств. Пользователи преимущественно жалуются на качество работы интернета, некоторые заявляют о полном отключении сети.

Ранее корпорация SpaceX снизила стоимость стартового комплекта спутникового интернета Starlink в США в два раза. Компания Илона Маска начала продавать комплект из терминала и другого необходимого оборудования для подключения за 175 долларов, или около 14 тысяч рублей.