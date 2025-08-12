Наука и техника
Starlink подешевел в США в два раза

Подключение к Starlink в США подешевело в два раза — до 175 долларов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Корпорация SpaceX снизила стоимость стартового комплекта спутникового интернета Starlink в США в два раза. На это обратило внимание издание PCMag.

Компания Илона Маска начала продавать комплект из терминала и другого необходимого оборудования для подключения за 175 долларов, или около 14 тысяч рублей. Ранее комплект оценивали в 350 долларов (28 тысяч рублей). Таким образом, он подешевел в два раза. Предложение действует для новых клиентов на всей территории Соединенных Штатов.

По словам журналистов, таким образом IT-гигант пытается увеличить число пользователей в США. Недавно в компании рассказывали, что в стране насчитывается около 2 миллионов абонентов Starlink против 1,4 миллиона годом ранее.

Также в некоторых штатах — в основном, в центральном и западном регионах США — Starlink начал предлагать стандартный тариф Residential за 99 долларов (8 тысяч рублей) вместо 120 долларов (9,5 тысячи рублей). Подписка Residential Lite подешевела с 80 до 65 долларов (с 6,5 тысячи до 5 тысяч рублей). Однако скидка будет действовать только в первый год пользования сервисом.

В начале августа стало известно о новом дешевом тарифе Starlink для совместного использования спутникового интернета за 60 долларов (4,8 тысячи рублей). В рамках Starlink Community одним терминалом можно поделиться с другими пользователями.

    Все новости