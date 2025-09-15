В США призвали Украину договориться с Россией и отказаться от вступления в НАТО

Украине следует договориться с Россией и отказаться от членства в НАТО, чтобы украинский конфликт завершился. Такое мнение выразил обозреватель Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative (TAC).

Журналист счел, что конфликт на Украине близок к завершению. Снайдер заявил, что победу на поле боя одержит Россия. «У Киева есть все основания договориться [с Россией], а не ждать сокрушительного поражения», — подчеркнул обозреватель.

Снайдер также отметил, что одной из главных причин российско-украинского конфликта стало укрепление партнерства Киева и НАТО. По словам обозревателя TAC, Украине следует отказаться от сотрудничества с альянсом и никогда не вступать в него. Журналист заявил, что это условие станет самой надежной гарантией безопасности для Украины.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что НАТО пытается сорвать мирные инициативы по Украине. Он отметил, что альянс считает Россию «вечной угрозой», хотя сам представляет опасность для Москвы.