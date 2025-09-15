Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:15, 15 сентября 2025Интернет и СМИ

В США призвали Украину договориться с Россией и отказаться от вступления в НАТО

TAC: Украине следует договориться с Россией и отказаться вступать в НАТО
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Украине следует договориться с Россией и отказаться от членства в НАТО, чтобы украинский конфликт завершился. Такое мнение выразил обозреватель Тед Снайдер в материале для издания The American Conservative (TAC).

Журналист счел, что конфликт на Украине близок к завершению. Снайдер заявил, что победу на поле боя одержит Россия. «У Киева есть все основания договориться [с Россией], а не ждать сокрушительного поражения», — подчеркнул обозреватель.

Снайдер также отметил, что одной из главных причин российско-украинского конфликта стало укрепление партнерства Киева и НАТО. По словам обозревателя TAC, Украине следует отказаться от сотрудничества с альянсом и никогда не вступать в него. Журналист заявил, что это условие станет самой надежной гарантией безопасности для Украины.

Ранее итальянский журналист Томас Фази заявил, что НАТО пытается сорвать мирные инициативы по Украине. Он отметил, что альянс считает Россию «вечной угрозой», хотя сам представляет опасность для Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости