В Европе указали на попытки НАТО сорвать мирные инициативы по Украине

Журналист Фази: НАТО срывает мирные инициативы по украинскому конфликту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

НАТО пытается сорвать мирные инициативы по украинскому конфликту и мешает завершить его. На это указал итальянский журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.

По словам Фази, НАТО доказала, что представляет для России серьезную угрозу. Об этом, по его мнению, свидетельствует многолетняя дестабилизация ситуации на Украине, которая привела к военному противостоянию. «Более того, именно НАТО продолжает срывать любые мирные инициативы и выставляет Россию как "вечную угрозу"», — отметил европейский журналист.

Фази заявил, что Россия, в свою очередь, не ведет себя подобным образом.

Ранее итальянский журналист усмотрел плохой знак для Украины в бегстве бывшего главы МИД страны Дмитрия Кулебы. Фази сравнил Украину с тонущим кораблем, а экс-министра — с убегающей с судна крысой.

