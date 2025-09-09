Интернет и СМИ
14:55, 9 сентября 2025

В бегстве Кулебы с Украины увидели плохой знак для Киева

Журналист Фази о срочном отъезде Кулебы с Украины: Корабль тонет, крысы бегут
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Журналист из Италии Томас Фази увидел плохой знак для Киева в заявлении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который ранее признался в бегстве из республики. Слова экс-министра он прокомментировал на своей странице в X.

«Корабль тонет и крысы бегут с него», — оценил Фази рассказ Кулебы о срочном отъезде с Украины.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что слова экс-министра иностранных дел Украины о бегстве из страны могут приоткрыть глаза Западу на то, что в стране нет никакой демократии. Парламентарий добавила, что на Украине людям давно запрещено открыто высказывать свое мнение и идти против власти.

Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera раскрыл, что бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. При этом его пресс-служба опровергла эту информацию и заявила, что европейское издание некорректно подало информацию о выезде экс-министра через Польшу на конференцию в Южной Корее.

